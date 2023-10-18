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Земельные участки в Pella, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 13 200 м²
Property Code. 581725 - Agricultural FOR SALE in Midea Anifi for €85.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
Земельные участки с Buildable, с Energy class Excluded, с With water power в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с Energy class Excluded, с With water power
Aridea, Греция
Площадь 5 500 м²
ID недвижимость. 581688 - Ηραίο, ПРОДАЖА земельного участка . Жилая площадь ок. 5500 м2, - П…
Цена по запросу
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 213 м²
ID недвижимость. 621652 - Παναρίτης, ПРОДАЕТСЯ собственность . Жилая площадь ок. 213 м2, - ц…
Цена по запросу
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain в Aridea, Греция
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
Aridea, Греция
Площадь 575 м²
Property Code. 601512 - Plot FOR SALE in Midea Anifi for €42.000 . Discover the features of …
Цена по запросу
Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с View Mountain в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с View Mountain
Aridea, Греция
Площадь 1 500 м²
Property Code. 601468 - Agricultural FOR SALE in Midea Poullakida for €12.000 . Discover the…
Цена по запросу
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 60 000 м²
Property Code. 1555 - Agricultural FOR SALE in Midea Center for €90.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
Земельные участки с Buildable, с Energy class Excluded, с With water power в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с Energy class Excluded, с With water power
Aridea, Греция
Площадь 1 950 м²
Property Code. 58666 - Agricultural FOR SALE in Midea Agia Triada for €35.000 . Discover the…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 8 700 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости. 601416 - Участок для продажи в Midea Anifi для € 25.000 . Откройте для себ…
Цена по запросу
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