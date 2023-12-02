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Земельные участки в Messinia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 3 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в Каламата, Греция
Земельные участки 3 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
Каламата, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Property Code: 581368 - House FOR SALE in Avia Archontiko for €1.700.000 . This 272 sq. m. f…
Цена по запросу
в месяц
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