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Земельные участки в demotike enoteta schematariou, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
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