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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
demos thasou
Земельные участки в demos thasou, Греция
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11 объектов найдено
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Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 17,000
Код недвижимости. 11109 - Участок для продажи в Тасос Панагия для € 17.000. Откройте для себ…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 20,000
Код недвижимости. 11101 - Участок для продажи в Тасос Панагия за € 20.000. Откройте для себя…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 30,000
Property Code. 11026 - Plot FOR SALE in Thasos Panagia for €30.000. Discover the features of…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 8,500
Участок в районе Панагия в Тассосе. Он имеет общую площадь 75 кв.м. Он включает в себя здани…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 45,000
Property Code. 1418 - Plot FOR SALE in Thasos Panagia for €45.000 . Discover the features of…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 50,000
Property Code. 1417 - Plot FOR SALE in Thasos Panagia for €50.000 . Discover the features of…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 35,000
Property Code. 1386 - Plot FOR SALE in Thasos Panagia for €35.000 . Discover the features of…
Земельные участки 1 спальня
demos thasou, Греция
€ 90,000
Участок 893 кв.м. в традиционной деревне Панагия Тассос, строится. Дом 400 кв.м. может быть …
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 18,000
Plot 194 sq.m. in Panagia Thassos, in which you can build 173 sq.m. house and it has unlimit…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 80,000
Участок 1150 кв.м. на главной дороге в Крисси Аммудия в Тассосе. Он строится с фантастически…
Земельные участки
demos thasou, Греция
€ 180,000
Plot in the area of Panagia in Thassos. It has a total area of 2800sq.m. It is even and buil…
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