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Земельные участки в demos stylidas, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в drepano, Греция
Земельные участки 1 комната
drepano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
На территории общей площадью 14.756 кв.м. в центральной Греции,предлагаются на продажу 50 зе…
Земельные участки 1 комната в Рахе, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахе, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Земельный участок расположен в районе Стилида Есть возможность построить 200 кв.м
Земельные участки 1 комната в Рахе, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахе, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Земельный участок расположен в районе Стилида Есть возможность построить 200 кв.м
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