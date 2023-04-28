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Земельные участки с видом на море в demos skyrou, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Линарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Линарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в северной Греции. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комната в Линарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Линарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в северной Греции. Имеет вид на море, на лес
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