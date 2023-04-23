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Земельные участки в demos pellas, Греция

31 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 958 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2015 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается земельный участок площадью 561 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 10,000
Продается земельный участок площадью 10377 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 642 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки в Pefkodasos, Греция
Земельные участки
Pefkodasos, Греция
€ 28,000
Evzonoi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 987 m2, Код. 1-842, 28.000 €
Земельные участки 1 комната в Arachos, Греция
Земельные участки 1 комната
Arachos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок в 10500 кв.м на центральной дороге города Салоники. Участок имее…
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 34,000
Продается земельный участок площадью 3250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Palaio Skyllitsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Palaio Skyllitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Участок находится в деревне Ставрос, муниципалитета Верия. Севернее массив Олимпа переходит …
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 13,000
Продается земельный участок площадью 3140 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в demos pellas, Греция
Земельные участки 1 комната
demos pellas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в северной Греции. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 598 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается огорожденный земельный участок площадью 700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Klidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Klidi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 1098 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Klidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Klidi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 902 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Klidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Klidi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Nea Agathoupoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 3830 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 599 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Nea Agathoupoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
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