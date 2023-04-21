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Земельные участки с видом на море в demos paxon, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната
Гайос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4280 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната
Гайос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. У…
Земельные участки 1 комната в Bogdanatika, Греция
Земельные участки 1 комната
Bogdanatika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Гайос, Греция
Земельные участки 1 комната
Гайос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Ozias, Греция
Земельные участки 1 комната
Ozias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 49267 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
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