Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. demos patmou

Земельные участки в demos patmou, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната
Grigos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 16135 кв.м. на островах Додеканес. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната
Grigos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Участок расположен на острове Патмос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной…
Realting.com
Перейти