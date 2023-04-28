Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Западная Македония
  5. demos orestidos

Земельные участки в demos orestidos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
Realting.com
Перейти