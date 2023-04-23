Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos molou - agiou konstantinou

Земельные участки в demos molou - agiou konstantinou, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Участок расположен в Камена Вурла
Земельные участки 1 комната в Agios Serafim, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Serafim, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Skarfia, Греция
Земельные участки 1 комната
Skarfia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
Realting.com
Перейти