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Земельные участки в demos mantoudiou - limnes - agias annas, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки с Инвестиции, с События в Котсикья, Греция
Земельные участки с Инвестиции, с События
Котсикья, Греция
94 000 м²
€ 1,650,000
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
Земельные участки 1 комната в Котсикья, Греция
Земельные участки 1 комната
Котсикья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4046 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
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