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Земельные участки с видом на горы в demos leukadas, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната
Episkopi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Athani, Греция
Земельные участки 1 комната
Athani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5048 кв.м. на Ионических островах. На терр…
Земельные участки 1 комната в Kariotes, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariotes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается земельный участок площадью 190000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 137000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 22182 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море, …
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