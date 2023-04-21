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Земельные участки с видом на море в demos kythnou, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната в Дриопис, Греция
Земельные участки 1 комната
Дриопис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 187000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение,…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
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