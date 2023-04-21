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Земельные участки в demos kythnou, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната в Дриопис, Греция
Земельные участки 1 комната
Дриопис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 19795 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната в Дриопис, Греция
Земельные участки 1 комната
Дриопис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 187000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение,…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Kanala, Греция
Земельные участки 1 комната
Kanala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
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