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Земельные участки с видом на море в demos kephallenias, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Фискардо, Греция
Земельные участки 1 комната
Фискардо, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
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