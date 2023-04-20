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Земельные участки с видом на горы в demos kephallenias, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки 1 комната в Mesovounia, Греция
Земельные участки 1 комната
Mesovounia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 153 кв.м. на Ионических островах. На терри…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Thiramonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Thiramonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
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