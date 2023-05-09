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Земельные участки с бассейном в demos kassandras, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки в Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
Этаж -1
€ 2,000,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Этаж -1
€ 1,200,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
€ 1,600,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 650,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Этаж -1
€ 350,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Этаж -1
€ 450,000
Земельные участки в Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
Этаж -1
€ 1,400,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
€ 850,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
€ 1,600,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 1,275,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 1,100,000
Земельные участки в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
Этаж -1
€ 340,000
Земельные участки в Chaniotis, Греция
Земельные участки
Chaniotis, Греция
Этаж -1
€ 2,500,000
Земельные участки в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
Этаж -1
€ 520,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Этаж -1
€ 1,300,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Этаж -1
€ 530,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 1,250,000
Земельные участки в Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
Этаж -1
€ 780,000
Земельные участки в Каландра, Греция
Земельные участки
Каландра, Греция
Этаж -1
€ 1,000,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 1,250,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Этаж -1
€ 500,000
Земельные участки в Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
Этаж -1
€ 500,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Этаж -1
€ 450,000
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