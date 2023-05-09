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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Земельные участки с видом на море в demos kassandras, Греция
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228 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 107,000
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 107,000
Земельные участки 1 комната
Polychrono, Греция
1
1
€ 165,000
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
€ 250,000
Земельные участки
Палиури, Греция
-1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната
Siviri, Греция
1
1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната
demos kassandras, Греция
1
1
€ 25,000
Земельные участки 1 комната
demos kassandras, Греция
1
1
€ 25,000
Земельные участки 1 комната
demos kassandras, Греция
1
1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
€ 220,000
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
€ 280,000
Земельные участки
Pefkochori, Греция
-1
€ 2,000,000
Земельные участки
Палиури, Греция
-1
€ 1,200,000
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
-1
€ 1,600,000
Земельные участки
Loutra, Греция
-1
€ 450,000
Земельные участки
Chaniotis, Греция
-1
€ 2,500,000
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
-1
€ 520,000
Земельные участки
Siviri, Греция
-1
€ 1,300,000
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1
€ 1,250,000
Земельные участки
Polychrono, Греция
-1
€ 780,000
Земельные участки
Каландра, Греция
-1
€ 1,000,000
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1
€ 1,250,000
Земельные участки
demos kassandras, Греция
-1
€ 500,000
Земельные участки
Kriopigi, Греция
-1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната
Каландра, Греция
1
1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната
Loutra, Греция
1
1
€ 70,000
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