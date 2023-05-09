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Земельные участки с видом на горы в demos kassandras, Греция

114 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Каландра, Греция
Земельные участки 1 комната
Каландра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Палиури, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 45,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 241,000
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 315,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 33,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Polychrono, Греция
Земельные участки 1 комната
Polychrono, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 122,000
Земельные участки 1 комната в Chaniotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaniotis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 135,000
Земельные участки 1 комната в Палиури, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Chaniotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaniotis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Chaniotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaniotis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Chaniotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaniotis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Kassandrino, Греция
Земельные участки 1 комната
Kassandrino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Палиури, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
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