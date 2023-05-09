Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras

Земельные участки в demos kassandras, Греция

756 объектов найдено
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Площадь 5 000 м²
€ 235,000
Земельные участки в Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
Площадь 4 176 м²
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки
Неа-Скиони, Греция
Этаж -1
€ 350,000
Земельные участки в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки
Неа-Скиони, Греция
Этаж -1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 107,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 107,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Земельные участки 1 комната в Каландра, Греция
Земельные участки 1 комната
Каландра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Polychrono, Греция
Земельные участки 1 комната
Polychrono, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 69,000
Земельные участки 1 комната в Siviri, Греция
Земельные участки 1 комната
Siviri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 336,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки в demos kassandras, Греция
Земельные участки
demos kassandras, Греция
Площадь 7 900 м²
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки в Chaniotis, Греция
Земельные участки
Chaniotis, Греция
Этаж -1
€ 400,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Этаж -1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Палиури, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Этаж -1
€ 490,000
Земельные участки 1 комната в Siviri, Греция
Земельные участки 1 комната
Siviri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Площадь 1 858 м²
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Pefkochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Pefkochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Площадь 3 928 м²
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Pefkochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Realting.com
Перейти