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Земельные участки в demos karpenesiou, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Враха, Греция
Земельные участки 1 комната
Враха, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Враха, Греция
Земельные участки 1 комната
Враха, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1687 кв.м. на острове Корфу
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