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Земельные участки в demos ithakes, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Lefki, Греция
Земельные участки 1 комната
Lefki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комната в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната
Vathy, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната
Vathy, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки 1 комната в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната
Vathy, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Участок расположен на острове Итака на западном побережье в районе Аэтос. Остров Итака - оди…
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