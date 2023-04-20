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Земельные участки с видом на море в demos istiaias-aidepsou, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Неохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 1003 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
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