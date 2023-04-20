ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos istiaias-aidepsou
Земельные участки в demos istiaias-aidepsou, Греция
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 22,500
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Агриовотанон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1024 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната
Эдипсос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Эвия. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается земельный участок площадью 1680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Агиокампос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 64000 кв.м. на острове Эвия. Участок расположен на остр…
Земельные участки 1 комната
Галатцона, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Участок расположен на острове Эвия, в муниципалитете Истия, в районе Галацона
Земельные участки 1 комната
Неохори, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 1003 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты