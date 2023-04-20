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Земельные участки в demos istiaias-aidepsou, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Гиалтра, Греция
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Гиалтра, Греция
Земельные участки 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,500
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Агриовотанон, Греция
Земельные участки 1 комната
Агриовотанон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1024 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната в Эдипсос, Греция
Земельные участки 1 комната
Эдипсос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната
Василика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Эвия. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается земельный участок площадью 1680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиокампос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиокампос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 64000 кв.м. на острове Эвия. Участок расположен на остр…
Земельные участки 1 комната в Галатцона, Греция
Земельные участки 1 комната
Галатцона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Участок расположен на острове Эвия, в муниципалитете Истия, в районе Галацона
Земельные участки 1 комната в Неохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 1003 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
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