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Земельные участки с видом на горы в demos edessas, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Panagitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Panagitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 33,000
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
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