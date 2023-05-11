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Земельные участки в demos edessas, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Zervi, Греция
Земельные участки 1 комната
Zervi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Panagitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Panagitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 33,000
Земельные участки 1 комната в Ekklisiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Ekklisiochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Апсалос, Греция
Земельные участки 1 комната
Апсалос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 28,000
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