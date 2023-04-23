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Земельные участки с видом на море в demos diou - olympou, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Nei Pori, Греция
Земельные участки 1 комната
Nei Pori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 3470 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
Земельные участки 1 комната в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 21919 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Nei Pori, Греция
Земельные участки 1 комната
Nei Pori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 871 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 903 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1022 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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