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Земельные участки с видом на горы в demos diou - olympou, Греция

22 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,500
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2204 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы, на лес
Земельные участки 1 комната в Nei Pori, Греция
Земельные участки 1 комната
Nei Pori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 3470 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
Земельные участки 1 комната в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4008 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 21919 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 325 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строен…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 994 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Nei Pori, Греция
Земельные участки 1 комната
Nei Pori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 26,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2150 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы, на лес
Земельные участки 1 комната в demos diou - olympou, Греция
Земельные участки 1 комната
demos diou - olympou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1022 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 18600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возм…
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