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Земельные участки в Муниципалитет Дидимотейхо, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 1 200 м²
Земельный участок составляет 1200 кв. Метров и расположен в деревне Палиури. Собственность и…
€110,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 9 750 м²
The plot is located near luxury hotel Mirragio in Paliouri area in front of the beach. There…
€900,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 475 м²
Land is 475 sq. meters and is located in Paliouri village. The property has a building allow…
€72,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 13 800 м²
Площадь земельного участка составляет 13 800 кв. М. Он расположен в Палиури, одном из самых …
€2,60 млн
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 4 400 м²
There are 2 pieces of land for sale 4400 sq. meters each. They are located 2 km from the lux…
€1,20 млн
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