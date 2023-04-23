Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon

Земельные участки с видом на море в demos chalkideon, Греция

292 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки 1 комната в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастелла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Неротривия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неротривия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната в Панорама, Греция
Земельные участки 1 комната
Панорама, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 3 спальни в Эретрия, Греция
Земельные участки 3 спальни
Эретрия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1079 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Realting.com
Перейти