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Земельные участки в demos chalkideon, Греция

335 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Халкуцион, Греция
Земельные участки 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается земельный участок площадью 1075 кв.м. в Аттике
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки 1 комната в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
Земельные участки 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Земельные участки 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 5035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Строфилья, Греция
Земельные участки 1 комната
Строфилья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 829 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Сикамино, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикамино, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 14086 кв.м. в Аттике. Земельный участок ра…
Земельные участки 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Agii Apostoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Apostoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2.985 кв.м в Каламо Аттики. Участок строит жилой дом пл…
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Филла, Греция
Земельные участки 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастелла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Земельный участок находится в приморском поселке Феологос,всего в 50 метрах от моря.Это куро…
Земельные участки 1 комната в Макрихори, Греция
Земельные участки 1 комната
Макрихори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 4886 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на л…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неротривия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неротривия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории …
Земельные участки 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 471 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Эвия. Участок имеет разрешениена …
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на острове Эвия. Участок находится в Еретрии …
Земельные участки 1 комната в Панорама, Греция
Земельные участки 1 комната
Панорама, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 3 спальни в Эретрия, Греция
Земельные участки 3 спальни
Эретрия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1079 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
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