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Земельные участки в demos astypalaias, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Livadia, Греция
Земельные участки
Livadia, Греция
9 239 м²
€ 800,000
ID: 1314- ASTYPALEA-Mesa Vathy Area Продается участок на набережной площадью 9,239 кв.м., по…
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