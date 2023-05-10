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Земельные участки с видом на горы в demos aristotele, Греция

28 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 25,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 23,000
Земельные участки 1 комната в Ammouliani, Греция
Земельные участки 1 комната
Ammouliani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Gomati, Греция
Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 445,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 860,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Gomati, Греция
Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Ammouliani, Греция
Земельные участки 1 комната
Ammouliani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Земельные участки 1 комната в demos aristotele, Греция
Земельные участки 1 комната
demos aristotele, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 4 комнаты в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 4 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 2,400,000
Земельные участки 1 комната в demos aristotele, Греция
Земельные участки 1 комната
demos aristotele, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 47,000,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Gomati, Греция
Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 95,000
Земельные участки 1 комната в Gomati, Греция
Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Стратоники, Греция
Земельные участки 1 комната
Стратоники, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
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