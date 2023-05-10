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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos aristotele
Земельные участки в demos aristotele, Греция
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190 объектов найдено
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Земельные участки
Стратонион, Греция
1 446 м²
€ 120,000
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1
1
€ 500,000
Земельные участки
Иерисос, Греция
316 м²
€ 95,000
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1
1
€ 170,000
Земельные участки
Nea Roda, Греция
917 м²
€ 89,000
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
1
1
€ 480,000
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
€ 25,000
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
1
1
€ 23,000
Земельные участки 1 комната
Ammouliani, Греция
1
1
€ 20,000
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
€ 330,000
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1
1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
€ 1,200,000
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки
Nea Roda, Греция
700 м²
€ 69,000
Земельные участки
Nea Roda, Греция
4 200 м²
€ 90,000
Земельные участки
Nea Roda, Греция
560 м²
€ 80,000
Земельные участки
Иерисос, Греция
4 500 м²
€ 50,000
Земельные участки
Ammouliani, Греция
11 000 м²
€ 3,500,000
Земельные участки
Стратонион, Греция
40 687 м²
€ 1,400,000
Земельные участки
Пиргадикия, Греция
5 621 м²
€ 700,000
Земельные участки
Nea Roda, Греция
15 100 м²
€ 380,000
Земельные участки
Nea Roda, Греция
17 311 м²
€ 275,000
Земельные участки
Иерисос, Греция
380 м²
€ 200,000
Земельные участки
Ammouliani, Греция
4 483 м²
€ 145,000
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