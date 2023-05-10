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Земельные участки в demos aristotele, Греция

190 объектов найдено
Земельные участки в Стратонион, Греция
Земельные участки
Стратонион, Греция
Площадь 1 446 м²
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 316 м²
€ 95,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 917 м²
€ 89,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 25,000
Земельные участки 1 комната в Уранополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 23,000
Земельные участки 1 комната в Ammouliani, Греция
Земельные участки 1 комната
Ammouliani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Земельные участки 1 комната в Пиргадикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 700 м²
€ 69,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 4 200 м²
€ 90,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 560 м²
€ 80,000
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 4 500 м²
€ 50,000
Земельные участки в Ammouliani, Греция
Земельные участки
Ammouliani, Греция
Площадь 11 000 м²
€ 3,500,000
Земельные участки в Стратонион, Греция
Земельные участки
Стратонион, Греция
Площадь 40 687 м²
€ 1,400,000
Земельные участки в Пиргадикия, Греция
Земельные участки
Пиргадикия, Греция
Площадь 5 621 м²
€ 700,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 15 100 м²
€ 380,000
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 17 311 м²
€ 275,000
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 380 м²
€ 200,000
Земельные участки в Ammouliani, Греция
Земельные участки
Ammouliani, Греция
Площадь 4 483 м²
€ 145,000
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