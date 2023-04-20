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Земельные участки в дим Александруполис, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Therma, Греция
Земельные участки 1 комната
Therma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в северной Греции. Земельный участок находит…
Земельные участки 1 комната в дим Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. во Фракии. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комната в Chamilo, Греция
Земельные участки 1 комната
Chamilo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается земельный участок площадью 68000 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в дим Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 1152 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в дим Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 560 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, подв…
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