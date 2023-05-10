Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес

Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Коринфия, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Paralia, Греция
Земельные участки 1 комната
Paralia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 21,240
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 21,240
Земельные участки 1 комната в Alepochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Realting.com
Перейти