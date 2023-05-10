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Земельные участки в периферийная единица Коринфия, Греция

71 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Perigiali, Греция
Земельные участки 1 комната
Perigiali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
Земельные участки 1 комната в Laliotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Laliotis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Земельные участки 1 комната в sykia, Греция
Земельные участки 1 комната
sykia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Земельные участки 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Земельные участки 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Земельные участки 1 комната в nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 42,000
Земельные участки 1 комната в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 136,500
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 390,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 204,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 292,000
Земельные участки 1 комната в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 11,000,000
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Корфос, Греция
Земельные участки 1 комната
Корфос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 22,000
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