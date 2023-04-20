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Земельные участки с видом на море в Chortiatis Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1434 кв.м. в Салониках. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7400 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
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