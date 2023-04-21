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Земельные участки в Chora, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Chora, Греция
Земельные участки
Chora, Греция
500 м²
€ 60,000
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
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