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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Хиос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Avgonyma, Греция
Земельные участки 1 комната
Avgonyma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на островах Греции. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Хиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Хиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельный участок расположен на острове Хиос Есть возможность построить гостиницу более 2.000 кв.м
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