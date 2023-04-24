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Греция
Крит
периферия Крит
Земельные участки с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция
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257 объектов найдено
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Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 14364 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 612,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,070,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 397,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 4,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6950 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 372,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 18321 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 940,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 765,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 16,000,000
Продается земельный участок площадью 288000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 2,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2980 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1333 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 2,900,000
Продается земельный участок площадью 185000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 450,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1305 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 21311 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,900,000
Продается земельный участок площадью 7756 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 3254 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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