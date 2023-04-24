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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Ханья, Греция

213 объектов найдено
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 366,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4695 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 510,000
Продается земельный участок площадью 23306 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 310,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 372,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1084 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 320,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 940,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 765,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 305,000
Продается земельный участок площадью 13247 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 450,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1305 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 4 спальни в периферия Крит, Греция
Земельные участки 4 спальни
периферия Крит, Греция
90 м²
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на м…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
25 000 м²
€ 4,000,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 13680 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 360000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 320,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 540 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1620 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 320,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 540 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 11842 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6340 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 1,450,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1294 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 3,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 170000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
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