ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Ханья
Земельные участки с видом на море в Ханья, Греция
Очистить
61 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,000,000
Продается земельный участок площадью 274615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается земельный участок площадью 39000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 65000 м², на острове Крите. Участок находится на о…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,075,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Platanias, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 776 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 105,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории с…
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 475,000
Продается земельный участок площадью 1675 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9848 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2517 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1740 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Периволия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Platanias, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 19300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Korakies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 393 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 425,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается земельный участок площадью 10652 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты