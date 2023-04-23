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Земельные участки с видом на море в Ханья, Греция

61 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Стерне, Греция
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Агиа Марина, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,000,000
Продается земельный участок площадью 274615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается земельный участок площадью 39000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 65000 м², на острове Крите. Участок находится на о…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,075,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Platanias, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Chorafakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 776 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Chorafakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Като Сталос, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается земельный участок площадью 1675 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9848 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Pithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2517 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Vrises, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1740 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Chorafakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Периволия, Греция
Земельные участки 1 комната
Периволия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Kalathas, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Platanias, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 19300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Korakies, Греция
Земельные участки 1 комната
Korakies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 393 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Като Сталос, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается земельный участок площадью 10652 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Стерне, Греция
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
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