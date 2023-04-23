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Земельные участки с видом на горы в Ханья, Греция

71 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Стерне, Греция
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 65000 м², на острове Крите. Участок находится на о…
Земельные участки 1 комната в Chordaki, Греция
Земельные участки 1 комната
Chordaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,075,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Agioi Apostoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Agioi Apostoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 435,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Ligides, Греция
Земельные участки 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 8100 м² на острове Крит. На территории участка воз…
Земельные участки 1 комната в Стерне, Греция
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Marmaras, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmaras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 1113 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Mournies, Греция
Земельные участки 1 комната
Mournies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Pithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2517 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Kampani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Суда, Греция
Земельные участки 1 комната
Суда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 840 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Ligides, Греция
Земельные участки 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Vrises, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Pazinos, Греция
Земельные участки 1 комната
Pazinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 52,500
Продается земельный участок площадью 1730 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Marmaras, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmaras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в koumpeles, Греция
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1740 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Chorafakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Периволия, Греция
Земельные участки 1 комната
Периволия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Kalathas, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Platanias, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 19300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Daratsos, Греция
Земельные участки 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 157,000
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Varipetro, Греция
Земельные участки 1 комната
Varipetro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Pithari, Греция
Земельные участки 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6086 кв.м. на острове Крит. На территории …
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