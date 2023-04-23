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Ханья
Земельные участки в Ханья, Греция
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153 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Vrises, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 97,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната
Pazinos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5963 кв.м. на острове Крит
Земельные участки
Platanias, Греция
€ 850,000
Добро пожаловать на этот красивый участок земли для продажи в Агии Апостолой, Ханья на остро…
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1372 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки
Stavros, Греция
€ 2,500,000
Уникальный участок на набережной для продажи в Ставросе, Ханья, прямо на пляже, размером 27,…
Земельные участки 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5321 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Като Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 439 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Mournies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. на острове Крит
Земельные участки
Ханья, Греция
€ 4,000,000
Большая прибрежная земля 34000 м2, в исключительном месте недалеко от эксклюзивной деревни Т…
Земельные участки 1 комната
Varipetro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит
Земельные участки
Стерне, Греция
€ 65,000
Участок для продажи в Стернесе, Акротири, в отличном месте, недалеко от аэропорта по дороге …
Земельные участки
Стерне, Греция
€ 95,000
Участок для продажи в Стернесе, Ханья, в отличном месте, недалеко от аэропорта по дороге к п…
Земельные участки 1 комната
Mournies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Korakies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Kondopoula, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки
Суда, Греция
€ 240,000
Продается земельный участок в Ханье, площадью 2690 кв.м. в недавно развивающемся районе в ра…
Земельные участки
Patellari, Греция
€ 55,000
Этот участок земли в Ханье на продажу, составляет 1040 кв.м с плотностью здания 400 кв.м. Он…
Земельные участки
Суда, Греция
€ 80,000
This plot of land for sale in Chania Crete is located in the village of Tsikalaria, just 4 k…
Земельные участки
Platanias, Греция
€ 130,000
This building plot of land for sale in Chania Crete is located in the perimeter zone of Plat…
Земельные участки
Platanias, Греция
€ 250,000
This building plot of land for sale in Chania Crete is located just 700 mtrs from the center…
Земельные участки
Agioi Apostoli, Греция
€ 510,000
Этот участок земли для продажи недалеко от Platanias Chania расположен в деревне Герани, в н…
Земельные участки 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,000,000
Продается земельный участок площадью 274615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается земельный участок площадью 39000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 2155 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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