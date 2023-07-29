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Земельные участки с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

31 объект найдено
Земельные участки в Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5000 m2, Код. HPS707, 800.000 €
€ 800,000
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
€ 5,000,000
Земельные участки в Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
Этаж -1
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
€ 470,000
Земельные участки в Pefkochori, Греция
Земельные участки
Pefkochori, Греция
Этаж -1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, возможно подключение к канали…
€ 2,000,000
Земельные участки в Палиури, Греция
Земельные участки
Палиури, Греция
Этаж -1
Участок имеет возможность построить жилой площади 800 м2+800 м2 (полуподвал, балконы и полуо…
€ 1,200,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 6000 m2, Код. HPS152, 1.600.000 €
€ 1,600,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 4 m2, Код. HPS174, 650.000 €
€ 650,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Этаж -1
Siviri ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10181 m2, Код. HPS186, 350.000 €
€ 350,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Этаж -1
Первое преимущество: фантастическое расположение на первой линии моря, практически в черте г…
€ 450,000
Земельные участки в Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10000 m2, Код. HPS427, 1.400.000 €
€ 1,400,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
Данный земельный участок подходит для строительства одного или нескольких объектов для жилья…
€ 850,000
Земельные участки в Moles Kalyves, Греция
Земельные участки
Moles Kalyves, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 31000 m2, Код. HPS425, 1.600.000 €
€ 1,600,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Участок имеет возможность построить жилой площади 1000 кв. м.+ полуподвалы, балконы и полуот…
€ 1,275,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 36000 m2, Код. HPS433, 1.100.000 €
€ 1,100,000
Земельные участки в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
Этаж -1
Skala Fourkas ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 9900 m2, Код. HPS678, 340.000 €
€ 340,000
Земельные участки в Chaniotis, Греция
Земельные участки
Chaniotis, Греция
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 4725 m2, Код. HPS685, 2.500.000 €
€ 2,500,000
Земельные участки в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки
Skala Fourkas, Греция
Этаж -1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество. С участка открывается вид на …
€ 520,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 11 m2, Код. HPS733, 1.300.000 €
€ 1,300,000
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
Этаж -1
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 5,500,000
Земельные участки в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
€ 4,000,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
€ 1,800,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Этаж -1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 8000 m2, Код. HPS762, 530.000 €
€ 530,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Строит 500 кв.м. полуподвал в уровнях в зависимости от уклона земли (пещеры) и этаж 200 кв.м…
€ 1,250,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
€ 3,200,000
Земельные участки в Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3503 m2, Код. HPS782, 780.000 €
€ 780,000
Земельные участки в Каландра, Греция
Земельные участки
Каландра, Греция
Этаж -1
Вилла, построенная в 1985 году, имеет 170 кв.м., 4 спальни, 2 кухни-гостиные и 3 ванные комн…
€ 1,000,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 36000 m2, Код. HPS793, 1.250.000 €
€ 1,250,000
Земельные участки в Муниципалитет Кассандра, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Кассандра, Греция
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2654 m2, Код. HPS795, 500.000 €
€ 500,000
Земельные участки в Polychrono, Греция
Земельные участки
Polychrono, Греция
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5 m2, Код. HPS821, 500.000 €
€ 500,000
Земельные участки в Kriopigi, Греция
Земельные участки
Kriopigi, Греция
Этаж -1
БЛИЗКО ОТ ДЕРЕВНИ КРИОПИГИ, ВИД НА МОРЕ, ДОСТУПНО, ЛИЦЕНЗИЯ 8 [КАМЕННЫЕ ДОМА (ТРЕБУЕТСЯ ПРОСМОТР
€ 450,000
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