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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

191 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Pefkochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 2,500,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Каландра, Греция
Земельные участки 1 комната
Каландра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5283 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 290,000
Земельные участки 1 комната в Торони, Греция
Земельные участки 1 комната
Торони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€ 64,000
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3115 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 241,000
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 315,000
Земельные участки 1 комната в Kriopigi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4634 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 93,000
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 1,100,000
Земельные участки 1 комната в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаются 6 земельных участков площадью от 4.247 до 4.370 кв.м и стоимостью от 180.000 до 24…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Polychrono, Греция
Земельные участки 1 комната
Polychrono, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 165,000
Земельные участки 1 комната в Gomati, Греция
Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13180 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 1,500,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18237 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 122,000
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