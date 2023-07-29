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Realting.com
Земельные участки
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
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191 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
Pefkochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 170,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 250,000
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Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 200,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 230,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 2,500,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 160,000
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Земельные участки 1 комната
Каландра, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 270,000
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Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€ 100,000
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Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 280,000
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Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 250,000
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Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5283 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 290,000
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Земельные участки 1 комната
Торони, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 900,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
€ 64,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3115 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 241,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 315,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4634 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€ 93,000
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Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€ 1,100,000
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Земельные участки 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 170,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1
1
Продаются 6 земельных участков площадью от 4.247 до 4.370 кв.м и стоимостью от 180.000 до 24…
€ 100,000
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Земельные участки 1 комната
Polychrono, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 165,000
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Земельные участки 1 комната
Gomati, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13180 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€ 1,500,000
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 18237 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€ 900,000
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 122,000
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