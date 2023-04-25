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Земельные участки в Chaidari, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Chaidari, Греция
Земельные участки
Chaidari, Греция
200 м²
€ 120,000
Ref: 1132 - For sale Peristeri Land total area of 200 sq.m., Price: 120.000 € George Kostaki…
Земельные участки в Chaidari, Греция
Земельные участки
Chaidari, Греция
185 м²
€ 100,000
Ref: 154 - Peristeri SALE Land with an area of 185 sqm, Price: € 100,000 George Kostakis Yo…
Земельные участки 1 комната в Chaidari, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 249 кв.м. в Афинах. На территории строение…
Земельные участки 1 комната в Chaidari, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена …
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