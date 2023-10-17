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Земельные участки
Греция
периферия Центральная Македония
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
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2 447 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
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Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1214 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€70,000
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Земельные участки 1 комната
Карица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€144,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 544 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 30800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 523 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11688 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Никити, Греция
1 004 м²
Land is 1004 sq. meters and is located in Nikiti village in its old part 1200 meters to the …
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5595 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€155,000
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Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
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Земельные участки 1 комната
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€215,000
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Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
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