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Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция

2 447 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Karteres, Греция
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Земельные участки 1 комната в Karteres, Греция
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Земельные участки 1 комната в Karteres, Греция
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Земельные участки 1 комната в Karteres, Греция
Земельные участки 1 комната
Karteres, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€85,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1214 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€70,000
Земельные участки 1 комната в Карица, Греция
Земельные участки 1 комната
Карица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€190,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€144,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 544 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
€200,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 523 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€90,000
Земельные участки 1 комната в Sarti, Греция
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11688 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 1 004 м²
Land is 1004 sq. meters and is located in Nikiti village in its old part 1200 meters to the …
€170,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5595 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€155,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Земельные участки 1 комната
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€215,000
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
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